31 ilde FETÖ operasyonu: 50 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son iki haftadır 31 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini açıkladı. Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Batman, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Kahramanmaraş, Muğla, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Yozgat ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda 56 kişi gözaltına alındı.

Bu şüphelilerin 50'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

'PROPAGANDA, İRTİBAT, FAALİYET'

Gözaltına alınan şüphelilere yönelik suçlamaları da açıklayan Yerlikaya "Yakalanan şüphelilerin; Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır