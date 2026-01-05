HABER

Eyüpsultan’da gölette yosun patlaması: Çok sayıda balık telef oldu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi’nde gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu.

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Pirinççi Mahallesi’nde gölette yaşanan yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık telef oldu. Ölü balıklar kıyıya vurdu.

Eyüpsultan’da gölette yosun patlaması: Çok sayıda balık telef oldu 1

İddiaya göre, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepe mevkiinde bulunan gölette yosun patlaması nedeniyle çok sayıda balık öldü. İrili ufaklı çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu. Martıların ölü balıkları yediği görüldü. Yaşanan durum nedeniyle etrafa kötü bir koku yayıldı. Gölette benzer durumların daha önce de birkaç kez yaşandığı ancak balık ölümlerinin bu kez çok daha fazla olduğu öne sürüldü. Öte yandan kötü bir görüntünün ve çevre kirliliğinin ortaya çıktığı dronla görüntülendi.

Eyüpsultan’da gölette yosun patlaması: Çok sayıda balık telef oldu 2

Kaynak: İHA

Eyüpsultan
