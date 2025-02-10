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  4. 31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
10.02.2025 13:01
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CHP'de ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ön seçime katılmayacağı açıklandı. Yavaş'ın bu sürpriz çıkışının ardından gözler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e çevrildi. BETİMAR Araştırma'nın Yavaş'ın adaylığıyla ilgili yaptığı anket verileri ise oldukça dikkat çekici. BETİMAR vatandaşlara "Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılması ve başka bir oluşuma geçmesi durumunda oy verir misiniz?" sorusunun yanıtı Türkiye'nin gündemine oturacak cinsten. İşte merak edilen o anket sonuçları!

31 Mart'ı bilmişlerdi... Son anketi yayınladılar: Zirvede aynı rakamı paylaştılar! "Yüzde 1'lik değişim kazananı değiştiriyor"

Siyasetin gündemi şu sıralar CHP'nin cumhurbaşkanı adayına çevrilmiş durumda. Daha önceden CHP, parti içinde adaylık için ön seçim yapılacağını duyurmuştu. Bu ön seçim için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş isimleri ön plana çıkıyordu. Fakat Yavaş'tan beklenmedik bir çıkış geldi ve ön seçime katılmayacağı ortaya çıktı. Bunun üzerine BETİMAR Araştırma yeni bir anket çalışması yaptı.

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CHP 0,4 PUANLA ÖNDE

BETİMAR Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, SÖZCÜ TV'de Özlem Gürses'in sunduğu Para Politika programına konuk oldu.

BETİMAR'ın "Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusunu yönelttiği ankette, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP'nin yüzde 29,3 ile birinci parti, AK Parti yüzde 28,9 ile ikinci parti konumunda yer aldığı görüldü.

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CHP BİRİNCİ PARTİ

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise CHP yüzde 31,6 ile liderliğini sürdürürken, AK Parti yüzde 31,2 ile ikinci parti konumunda yer aldı.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

MHP yüzde 9,1

DEM yüzde 8,8

İYİ Parti yüzde 5,1

Zafer Partisi yüzde 4,6

YRP yüzde 3,7

Anahtar Parti yüzde 1,6

TİP yüzde 1,3

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"SEÇİM 2. TURA KALIYOR"

Duman, seçimlerin her türlü sonuçta 2. tura kaldığını belirtirken, ikinci turda CHP'nin ortak adayda birleşmesi halinde alabileceği en yüksek oyun yüzde 52 olduğunu söyledi.

Duman ayrıca, yüzde 1'lik oy değişiminin Cumhur İttifakı'nın, Erdoğan ya da bir başkasının kazanması anlamına geleceğini söyledi.

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YAVAŞ'IN AÇIKLAMASININ ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN ANKET

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacağını belirtti.

BETİMAR'ın, ABB Başkanı Yavaş'ın "CHP ile yollarını ayırıp yeni bir oluşumun Cumhurbaşkanı adayı olursa destekler misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 46,5'i "desteklerim" yanıtını verirken, yüzde 53,5'inin ise "hayır" dediği görüldü.

Yavaş'ın yeni bir oluşumun adayı olması halinde Zafer Partililerin yüzde 72,7'si, İYİ Partililerin ise yüzde 72,4'ü desteklerim yanıtını verirken bu rakam CHP için yüzde 52,3 oldu.

AK Parti'de Yavaş'ı destekleyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 37,8 olurken, MHP'lilerin ise yüzde 47,3'ü "desteklerim" yanıtını verdi.

Duman CHP seçmeninin yüzde 66,6'sı ön seçimli bir tabloyu desteklediğini ifade ederken yüzde 33,4'ü ise ön seçimi desteklemediğini söyledi.

İMAMOĞLU'NA AVANTAJ SAĞLAR MI?

Ankete katılımcılarına ayrıca, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemede sadece parti üyelerinin söz sahibi olmasının Ekrem İmamoğlu'na avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Evet" diyenlerin oranı yüzde 54,2 oldu.

Bu rakam CHP'li seçmen için ise yüzde 54,6 oldu.

Kaynak: Sözcü

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu seçim Özgür Özel CHP erdoğan
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