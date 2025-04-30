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33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü

Kayseri'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 5 yıldır aranan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

33 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsın firarı 5 yıl sürdü

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hakkında 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından toplam 33 yıl 9 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan O.K.'nın adresini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı. Öte yandan hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 13 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. isimli şahısta ekipler tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K. ve K.Ç,. cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri hapis
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