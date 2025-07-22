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34 turistin bulunduğu otobüs faciaya ramak kala durdu: Köprüden düşmekten son anda kurtuldu!

Antalya'nın Serik ilçesinde yoldan çıkan tur otobüsü refüjdeki bariyerleri parçalayıp, 30 metre yükseklikteki köprüden ırmağa düşmeye ramak kala durdu. Otobüsteki 34 turist, şoför ve rehber ise kazayı yara almadan atlattı.

34 turistin bulunduğu otobüs faciaya ramak kala durdu: Köprüden düşmekten son anda kurtuldu!

Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Alanya D400 kara yolu Aspendos Köprüsü'nde meydana geldi. Antalya Havalimanı'ndan aldığı 34 turisti 10 ARR 495 plakalı tur otobüsüyle Manavgat ve Alanya ilçelerindeki otellerine taşıyan Şeref D., direksiyon kontrolünü yitirdi.

Yoldan çıkıp refüjdeki demir bariyerleri parçalayan otobüs, yaklaşık 100 metre ilerledi. Duble yol üzerinde kurulu, altından Köprüçay Irmağı akan köprünün korkuluklarına çarpan otobüs, yaklaşık 30 metre yükseklikten düşmeye ramak kala durdu.

34 turistin bulunduğu otobüs faciaya ramak kala durdu: Köprüden düşmekten son anda kurtuldu! 1

Otobüsteki sürücü, rehber ve turistler kazayı yara almadan atlattı.

34 turistin bulunduğu otobüs faciaya ramak kala durdu: Köprüden düşmekten son anda kurtuldu! 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Otobüstekiler kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Firmaya ait başka bir araca alınan turistler yola devam etti.

34 turistin bulunduğu otobüs faciaya ramak kala durdu: Köprüden düşmekten son anda kurtuldu! 3

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Serik
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