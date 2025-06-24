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36 saat kesintisiz uçuş yapmışlardı! ABD, İran'a saldıran B-2 bombardıman uçaklarının görüntülerini paylaştı

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Donald Trump'ın emriyle ABD'deki üslerinden havalanan B-2 gizli bombardıman uçakları, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlemişti. B-2 bombardıman uçakları, 36 saatlik aralıksız uçuşun ardından ABD'ye geri dönmüştü. Pentagon, saldırıya katılan B-2 bombardıman uçaklarına ait görüntüleri yayınladı.

ABD Savunma Bakanlığı, İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırılara ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlık, söz konusu saldırılara katılan B-2 Spirit bombardıman uçaklarının ABD’den kalkış yaptığı ardından ABD’ye döndüğü anlara ait görüntüleri paylaştı.

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36 SAATLİK ARALIKSIZ UÇUŞ

Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenleyen B-2 gizli bombardıman uçakları, üslerine geri dönmüştü.

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ABD'deki üslerinden havalanan B-2'lerin yaklaşık 36 saat aralıksız uçuş yaptıkları belirtildi.

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"TAKTİKSEL SÜRPRİZİ SÜRDÜRME"

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, saldırının, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece yarısı B-2 bombardıman uçaklarının Amerika kıtasından havalandığını, "taktiksel sürprizi sürdürme" hedefinin bir parçası olarak planın bir kısmında, uçakların batı ve Pasifik'e doğru ilerlediğini, ana saldırı planında ise hedef bölgeye 18 saatlik uçuş boyunca minimum iletişimle sessizce doğuya doğru ilerlediğini belirtmişti.

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Caine, söz konusu saldırı planının, Stratejik Komutanlığı Ulaştırma Komutanlığı, Siber Komutanlığı, Uzay Komutanlığı, Uzay Kuvvetleri ve Avrupa Komutanlığı tarafından desteklendiğini açıklamıştı. Caine, B-2 uçaklarının Fordo nükleer tesisindeki birkaç hedef noktasından birinde GBU-57 A/B "Büyük Ordonat Delici" sığınak avcısı (bunker buster) kullanıldığını ifade etmişti. (İHA-AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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