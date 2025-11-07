HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından 36 saat boyunca yapılan teknik takip sonucunda 10 bin 400 adet kaçak sigara ele geçirildi.

36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin 36 saatlik teknik takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri operasyonda; E.A. (22) yakalanırken, araçta yapılan aramalarda ise 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi 1

36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hümanist süper zekâ geliyor!Hümanist süper zekâ geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecekCumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü kutlamaları için Azerbaycan'a gidecek

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.