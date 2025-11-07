36 saatlik teknik takip 10 bin paket kaçak sigarayı ele verdi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından bir şahsın kente kaçak sigara getirerek piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Bilgi üzerine harekete geçen ekiplerin 36 saatlik teknik takip çalışmaları sonucunda gerçekleştirdikleri operasyonda; E.A. (22) yakalanırken, araçta yapılan aramalarda ise 10 bin 400 paket kaçak sigara bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, gözaltına alınan E.A. da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır