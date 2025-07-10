HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi?

Bilim insanları, Avrupa ve Asya’daki 37 bin yıllık insan kalıntılarında yapılan DNA analizleriyle, tarihte 214 hastalığın izini sürdü. Bu çalışma, geçmişteki salgınların en kapsamlı haritasını çıkararak, bazı patojenlerin gelecekte yeniden ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu. Araştırmanın detayları haberimizde...

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi?
Sedef Karatay

Bilim insanları, Avrupa ve Asya’daki 37 bin yıllık insan kalıntılarında 214 hastalığın izini sürerek tarihin en kapsamlı salgın araştırmalarından birini gerçekleştirdi. DNA analizleri, hepatit B’den vebaya kadar pek çok patojenin geçmişteki yolculuğunu aydınlatırken, uzmanlar bu hastalıkların gelecekte yeniden ortaya çıkabileceği konusunda uyarıyor.

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi? 1

"GERİYE GİTTİKÇE ENFEKSİYON HASTALIKLARINA RASTLIYORUZ”

Kopenhag Üniversitesi’nden genetikçi Eske Willerslev liderliğindeki araştırma, bin 313 antik bireyin kemik ve dişlerinden elde edilen DNA’ya dayanıyor. Tarih öncesi avcı-toplayıcılarda hepatit B, herpes virüsü ve Helicobacter pylori gibi patojenler tespit edilirken, veba gibi büyük salgınlara neden olan mikroplara rastlanmadı. Willerslev, “Ne kadar geriye gidersek gidelim, insanlarda enfeksiyon hastalıklarına rastlıyoruz” dedi.

TARIM DEVRİMİ BEKLENTİLERİ ÇÜRÜTTÜ

Bilim insanları, tarım devrimiyle birlikte hayvan-insan temasının artmasıyla bulaşıcı hastalıklarda yükseliş bekliyordu. Ancak DNA bulguları, bu hastalıkların tarım topluluklarından çok, yaklaşık 6 bin yıl önce göçebe çobanlar aracılığıyla yayıldığını ortaya koydu.

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi? 2

GÖÇEBE ÇOBANLARIN ROLÜ

Asya bozkırlarından Doğu Avrupa’ya göç eden çobanlar, hayvanlarla yakın temasları nedeniyle veba gibi hastalıkların yayılmasında kilit rol oynadı. Bazı mezarlarda aynı anda birden fazla hastalığa yakalanmış bireyler bulundu, bu da salgınların yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi? 3

TEKRARLAYAN SALGINLAR VE GELECEK TEHLİKESİ

Araştırmada, yaklaşık 5 bin yıl önce ciddi bir salgına neden olan tekrarlayan humma hastalığının, yüzyıllar sonra yeniden ortaya çıktığı belirlendi. Bu iniş çıkışların nedenleri henüz net değil. Ancak Dr. Willerslev, “Geçmişte başarılı olmuş bir patojen, yeniden sahneye çıkmak için sadece zaman kolluyor olabilir” diyerek gelecekteki risklere dikkat çekti.

ÇALIŞMANIN SINIRLARI

Araştırma, yalnızca DNA tabanlı patojenleri tespit edebiliyor; grip ve çocuk felci gibi RNA virüsleri analiz edilemiyor. Ayrıca çalışma, ağırlıklı olarak Avrupa ve çevresine odaklanıyor; Afrika gibi bölgelerden yeterli veri hala eksik.

37 bin yıllık bilimsel salgın araştırması: Tarihte hangi hastalıklar atalarımızı etkiledi? 5 bin yıl önce ortaya çıkan hastalık yeniden salgına neden olabilir mi? 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet hız rekoru kırıldı: Tüm Netflix'i 1 saniyede 30 kez indirebilmek mümkün!İnternet hız rekoru kırıldı: Tüm Netflix'i 1 saniyede 30 kez indirebilmek mümkün!
Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!Tartıştığı kişiyi otomobille üzerinden iki kez geçerek öldürdü!

Anahtar Kelimeler:
veba Marburg humması hastalık bilimsel araştırma salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

İletişim Başkanlığı sonrası kabinede de revizyon vakti! 3 bakanlık değişiyor, işte adı geçen isimler

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

Bir şehirde salgın alarmı: "Acil müdahale gerekiyor"

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı çıkmıştı! İlk durak Baylan oldu

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak yapılar için yıkım kararı çıkmıştı! İlk durak Baylan oldu

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Mevzuatta var! Çift hatta üç maaş alabilirsiniz

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Taburcu olacaktı, cenazesi çıktı! Hemşirenin ifadesi kan dondurdu

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

Yavaş'tan dikkat çeken ifadeler! "Bunun adı tasarlayarak cinayettir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.