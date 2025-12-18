HABER

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Güneş Sistemi'ne dışarıdan geldiği kayıtlara geçen 3. gök cismi niteliğindeki "3I/ATLAS" adlı kuyruklu yıldız, 19 Aralık Cuma günü Dünya'ya en yakın konumuna gelecek. Bu mesafe, Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın yaklaşık iki katı olup cisim hiçbir tehlike oluşturmayacak.

Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, astronomik gözlemler doğrultusunda, 3I/ATLAS, 19 Aralık'ta Dünya'ya yaklaşık 270 milyon kilometre uzaklıktan geçecek.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMESİ BEKLENMİYOR

Bilim insanları, kuyruklu yıldızın Dünya'ya en yakın olduğu anda gözlemlenebilir ışık özelliklerini ve gaz ile toz yapısını inceleyerek yıldızlararası cisimlerin kökeni ve bileşimi hakkında yeni veriler elde etmeyi hedefliyor.

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı Dünya ya en yakın noktadan geçecek 1

Etkinlik, uydu ve çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı Dünya ya en yakın noktadan geçecek 2
3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, Şili'deki ATLAS Teleskobu tarafından 1 Temmuz'da keşfedilmişti. Kuyruklu yıldız, Güneş Sistemi dışından geldiği düşünülen, bilinen üçüncü gök cismi olma özelliğini taşıyor.

