4 aylık bebeğini 3'üncü kattan atmaya kalkmıştı! Baba ile ilgili yeni gelişme

Olay, dün, Çorlu ilçesi Havuzlar Mahallesi Sarp Sokak'ta meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Tolgahan T., evinde 2 çocuğunun annesi olan eşi Şirin T. ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası Şirin T., K.A.T. adlkı bebeği evde bırakıp, annesinin yanına gitti.

İddiaya göre; duruma sinirlenen Tolgahan T., kucağına aldığı bebeği 3 katlı binanın 3'üncü katındaki evinin penceresinden atmaya kalktı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, kucağında bebeğiyle pencerede duran Tolgahan T.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. 1 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince, polis operasyon kararı aldı. İtfaiye ekipleri de bu sırada yere şişme yatak serdi.

BEBEK KURTARILDI

Eve girmeye çalışan polis ekipleri, Tolgahan T.'nin kapının arkasını koltuklarla kapatması nedeniyle güçlük yaşadı. Bu kez itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereye yaklaşan polis, Tolgahan T.'yi ikna çabalarını sürdürdü. Bir süre sonra kapıdan ve pencereden eve giren ekipler, Tolgahan T.'yi yakalayıp bebeği elinden aldı. Sağlık ekiplerinin kontrol ettiği bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Şirin T.'ye bebeğine kavuşunca gözyaşlarını tutamadı.

BABA HASTANEYE SEVK EDİLDİ!

Polisin ters kelepçe takarak gözaltına aldığı Tolgahan T., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Tolgahan T., akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır