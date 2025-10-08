4 ayrı partiden 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşü bugün partisinin genel merkezinde AK Parti Grup toplantısını gerçekleştirdi. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunun Erdoğan toplantının ardından AK Parti'ye yeni katılan isimlere rozetlerini taktı. CHP, DP, DEVA ve YRP'den ayrılan 7 belediye başkanı bugün itibarıyla AK Parti'ye geçti.
AK Parti'ye katılan belediye başkanlarının rozetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takıldı...
İşte o isimler:
1-Ardahan Göle Gökhan Budak CHP
2-Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara DP
3- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir DEVA
4- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak ATAŞ DEVA
5- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol YRP
6-Giresun ören beldesi - Soner Erkan YRP
7-Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük YRP