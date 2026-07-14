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4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı

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İstanbul merkezli 12 ilde organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 4 ayı suç örgütüne yönelik eş zamanlı yapılan operasyonlarda 77 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğünün desteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapıldı.

4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı 1

KİMLİK VE ADRESLERİ BELİRLENDİ

Ekipler çalışmasında, "kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme" gibi çeşitli suçlara karışan, Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütü üyelerinin kimlik ve adreslerini belirledi.

4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı 2

4 AYI SUÇ ÖRGÜTÜNE 12 İLDE OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, 4 ayrı organize suç örgütüne mensup zanlıların yakalanmasına yönelik İstanbul, Konya, Sakarya, Adana, Ağrı, Bingöl, Şanlıurfa, Tekirdağ, Muğla, İzmir, Afyon ve Elazığ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı 3

Operasyonda yakalanan 77 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı 4

"TEK TEK ÇÖKERTİYORUZ"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, söz konusu operasyonlarla ilgili kararlılık mesajı verirken "Suç örgütlerinin yalnızca tetikçilerini değil, elebaşından yöneticisine, finansöründen sağ yapılanmasına kadar bütün unsurlarını tek tek çökertiyoruz" dedi.

4 ayrı suç örgütüne büyük darbe! 12 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul emniyet
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