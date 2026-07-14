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Yeni anayasa mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: "Büyük ölçüde tamamladık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin mesaj geldi. Yılmaz, "Kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız" ifadeleriyle dikkat çekerken

Yeni anayasa mesajı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı: "Büyük ölçüde tamamladık"
Mehmet Hazar Gönüllü

Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyan yeni anayasa çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, yeni anayasa çalışmalarına değindi. Yılmaz, "Anayasa çalışmalarımıza ilişkin kendi hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamlamış durumdayız. Teknik düzeyde bazı değerlendirmelerimiz devam ediyor, çalışmalarımızı tamamladığımızda Cumhurbaşkanımıza da en kısa sürede arz edeceğiz" dedi.

"MECLİS KAPANMADAN ÖNCE..."

Hazırlık ve çalışmaların sürdüğünü belirten Yılmaz, "Meclis kapanmadan önce gerekli yasal çerçevenin oluşturulması yönünde yoğun bir gayret söz konusu" ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu'nun 'KKTC' kararı hakkında da konuşan Yılmaz, "Kararın hiçbir hukuki ve vicdani temeli bulunmaktadır, yok hükmünde görüyor ve kesin bir dille reddediyoruz" dedi.

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