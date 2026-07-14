Vatansız hainler darbe kararını işte o tarihte vermiş!

Hedefine ulaşamayan örgüt, ilk fitilin ateşini 1 Kasım 2015 seçimleri ile yaktı. 15 Temmuz’a giden yolun taşları tam 8 ayda döşendi.

FETÖ PEŞ PEŞE SİYASİ OPERASYONLARA İMZA ATTI

FETÖ bürokrasideki varlığına çok güveniyordu. Bu gücü arkasına alarak siyasete girerek ülke yönetiminde kalıcılaşmak istiyordu. Devleti yönetmeye giden yolda yapılacak her şey mubahtır diyerek birçok siyasi operasyona imza attı.

Ancak örgüt, siyasete nüfuz etme çalışmalarının istediği gibi sonuçlanmadığını Kasım genel seçimlerinde görünce, bir sonraki planını devreye sokmaya karar verdi. Örgüt elebaşı Fetullah Gülen, o gün “darbe” kararını aldı.

DARBE EKİBİ KURDULAR

Genel seçimlerde bürokraside kurduğu gücün etki etmediğini gören FETÖ, B planını devreye soktu. Örgüt elebaşının talimatı ile darbe hazırlıkları başladı.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz’ın yanı sıra Hakan Karakuş gibi rütbeli askerler de defalarca ABD’de Pensilvanya’daki çiftliğe giderek, darbe toplantılarına katıldı.

Ankara, İstanbul ve Pensilvanya’da tespit edilebilen üst düzeyde 23 darbe toplantısı gerçekleştirildi.

İLK TOPLANTI PENSİLVANYA’DAYDI

İlk toplantı 14-15 Kasım 2015’te Pensilvanya’da yapıldı. Adil Öksüz’ün ABD ziyareti sonrası, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Özcan Aytuluner’den oluşan cunta heyeti kuruldu.

27-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’da rütbeli askerlerle ilk toplantı gerçekleşti. Hemen akabinde Adil Öksüz ve Kemal Batmaz toplantı raporunu aktarmak için Pensilvanya’ya gitti.

2016’nın Ocak ile Mart ayları arasında toplantı hareketliliği sürdü. 9 Ocak, 16 Ocak, 30 Ocak, 20 Şubat, 29 Şubat ve 14 Mart tarihlerinde Ankara’da rütbeli askerlerle seri toplantılar gerçekleştirildi. Bu toplantıların raporları da yine Pensilvanya’ya gidilerek iletildi.

15 Temmuz’a giden yolda darbe ekibinin FETÖ üyeleri ile yaptığı toplantılar hız kesmeden devam etti. 30 Mart, 5 Mayıs, 27 Mayıs, 4 Haziran ve 15 Haziran’da Ankara’da FETÖ üyesi askerlerle darbe planlaması için yapılan toplantılar sürdü.

20-25 Haziran 2016 tarihleri arasında toplantıları yürüten ekip Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç Pensilvanya’ya uçtu. Son kritik talimatları alarak Türkiye’ye döndüler.

ANKARA’DA SON RUTUŞLAR

Adil Öksüz’ün başkanlığında Ankara’da dört gün üst üste rütbeli askerlerle toplantılar yapıldı. 6-7-8-9 Temmuz 2016 da sadece hava değil, örgütün toplandığı villa da ateş gibiydi. Bu dört günlük toplantıda 15 Temmuz’da atılacak her adım belirlendi. Son rötuşlar yapıldı.

Artık 15 Temmuz’a birkaç gün kalmıştı. Örgüt hiç durmadan darbeye hazırlanıyordu.

Adil Öksüz ve Kemal Batmaz 12 Temmuz’da örgüt elebaşı Güleni son kez görmek için Pensilvanya’ya gitti. Örgütün karargahı olan çiftlikte darbe hazırlıkları için son değerlendirme toplantısı yapıldı, son talimatlar alındı. Darbe girişimindeki kritik iki isim vakit kaybetmeden İstanbul’a döndü.

12-15 Temmuz 2016’da Ankara ve İstanbul’da FETÖ içinde eş zamanlı hareketlilik sürdü. İstanbul Maltepe Kışlası, Hava Harp Okulu ve Hava Harp Akademisi’nde darbeci subaylarla son koordinasyon toplantıları yapıldı. Görev yeri olmamasına rağmen çok sayıda darbeci general ve rütbeli asker o gün Hava Harp Okulu’ndaydı.

14 Temmuz’da darbenin kilit sivil isimleri Ankara’ya geçti. 15 Temmuz için artık her şey hazırdı.

Ancak darbecilerin düşünmediği tek bir şey vardı; Türk halkının asla vazgeçmeyeceği milli iradesi için göstereceği direniş.