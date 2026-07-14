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Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu

Artvin’de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Ardanuç ilçesinde taşkınlara neden oldu. Vadilerden gelen sel suları beraberinde çamur, kaya ve taş parçalarını sürükleyerek köy yollarını ulaşıma kapattı.

Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Eşkinar köyünde gece etkili olan sağanak yağış sonrası dere yataklarından gelen çamur, taş ve kaya parçaları köy yollarını ulaşıma kapattı.
Yağışın ardından köyün birçok noktasında su birikintileri oluşurken, yollar çamur ve moloz yığınlarıyla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, gece saatlerinde iş makineleriyle çalışma başlattı.
Yaklaşık iki saat süren yoğun çalışmanın ardından yolları kapatan çamur, taş ve kaya parçaları temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.
Öte yandan taşkın nedeniyle köydeki bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu 2

Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu 3

Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu 4

Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu 5

Artvin’de gece etkili olan sağanak taşkınlara neden oldu 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Artvin
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