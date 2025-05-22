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4 ilde ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu düzenlendi

Kastamonu merkezli 4 ilde yapılan ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

4 ilde ikinci dalga "örgütlü nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis" operasyonu düzenlendi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uzun süreli araştırma yapıldı.

2024 YILINDA DA 13 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Araştırmalar sonucu 2024 yılında yapılan ilk operasyonda yakalanan 13 şüpheli tutuklanmasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen bilgiler doğrultusunda örgütün yurt dışında bulunan üst düzey yöneticileri kapsamlı şekilde takip edildi.

Şüpheli yöneticilerin Türkiye'ye giriş yapmalarının hemen ardından düzenlenen ikinci operasyon dalgasında Kastamonu merkezli, Adana, Mersin ve Nevşehir'de toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

700 MİLYON LİRA TUTARINDA SUÇ GELİRİ

Suç örgütünün faaliyetlerinde 400'ün üzerinde farklı kişiye ait GSM hattı ve banka hesaplarını kullandığı tespit edildi. Yapılan ilk tespitlere göre, örgütün yasa dışı faaliyetleri sonucunda yaklaşık 700 milyon lira tutarında suç geliri elde ettiği öğrenildi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Kastamonu bahis tutuklu yasa dışı bahis cezası
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