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4 ilde suç örgütü operasyonu! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Asla müsaade etmeyeceğiz"

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 14'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız "Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

4 ilde suç örgütü operasyonu! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Asla müsaade etmeyeceğiz"

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen "silahlı yaralama", "yağma", "oto hırsızlığı", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme", "kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarına yönelik şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında İstanbul merkezli Muğla, İzmir ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 32 kök kenevir bitkisi ile aydınlatma düzeneği, 4 uzun namlulu otomatik silah, 2 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 8 fişek ele geçirildi.

4 ilde suç örgütü operasyonu! İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız: "Asla müsaade etmeyeceğiz" 1

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, 14'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SELAMİ YILDIZ: "ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Operasyonda ele geçirilenler malzemeler, Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kamu düzenini bozmaya çalışanlara yönelik operasyon yaptığını belirtti.

Yıldız, "Yapılan operasyonlar sonucunda 4 adet AK-47 uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, bol miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirilmiştir. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Kamu düzenini bozmaya çalışan şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul istanbul emniyet müdürlüğü Selami Yıldız
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