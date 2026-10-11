Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesine varıldı

Uzun bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump iki ülkenin enerji ateşkesine vardığını duyurdu.

ANLAŞMAYI TRUMP DUYURDU: "BU ATEŞKESİ BOZMAYIN"

Trump açıklamasında, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bu konuda anlaşmıştır. Bu ateşkesi bozmayın" dedi.

ZELENSKİY'DEN 'SEÇİM' ÇIKIŞI GELMİŞTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapısını hedef almayı bırakması halinde Rus petrol rafinerilerine saldırıları durdurmaya hazır olduklarını açıklamıştı. Ukrayna lideri "Rusya enerji altyapımıza yönelik saldırıları durdurursa, Ukrayna Rus rafinerilerine yönelik saldırıları durdurmaya hazır olur. Gerginliği azaltmaya yönelik her türlü adım karşılıklı olmalı ve gerçek garantileri içermelidir" demişti.

Ayrıca Zelenskiy, Rusya ile 60 günlük ateşkes sağlanırsa Ukrayna'nın seçime gidebileceğini bildirmişti.

TRUMP, ZELENSKİY'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle eleştirmiş ve Ukraynalıların kendilerine "yeni bir başkan seçmesini" tavsiye etmişti.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlamıştı.