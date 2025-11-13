4 katlı binada yangın paniği

Edinilen bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Sakıp Sabancı Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın 4’üncü katında bulunan dairenin yatak odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 2 kişi, dumandan etkilenmeden dışarıya çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, daireye girerek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıktığı yatak odası kullanılamaz hale gelirken, dairede maddi hasar oluştu. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır