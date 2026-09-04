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4 yeni nesil suç örgütü daha çökertildi! 42 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 suç örgütünün daha çökertildiğini ve 42 şüphelinin gözaltında olduğunu duyurdu.

4 yeni nesil suç örgütü daha çökertildi! 42 şüpheli gözaltında
Doğukan Akbayır

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Gürlek'in paylaşımı şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençlerimizi suça ve şiddete özendirmeye çalışan yapılara karşı adli ve güvenlik birimlerimiz güçlü bir koordinasyon içerisinde hareket ediyor.

4 yeni nesil suç örgütü daha çökertildi! 42 şüpheli gözaltında 1

4 YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Bu kapsamda bugün Antalya ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın, Antalya ve Kayseri İl Emniyet Müdürlüklerimizle koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında toplam 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik 46 şüphelinin hedef alındığı operasyonlar gerçekleştirildi.

Antalya’da, üç ayrı yeni nesil suç örgütünün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğü veya örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 14 şüpheliye yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri’de ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi."

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Akın Gürlek
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