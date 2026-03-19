4 yılda geliştirip her bir detayını tek başına ilmek ilmek işledi! Başarısını görünce gözyaşlarına boğuldu

Enes Çırtlık

Alman Twitch yayıncısı ve bağımsız oyun geliştiricisi Cakez77, tek başına 4 yılda geliştirdiği Tangy TD oyununun Steam gelirlerini kontrol ettiği yayında gözyaşlarına boğuldu. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Dört yıl boyunca her bir detayını tek başına ilmek ilmek işlediği oyununun başarısını gören Alman Twitch yayıncısı ve bağımsız oyun geliştiricisi Cakez77'nin canlı yayında yaşadığı duygu dolu anlar, internet dünyasının son günlerdeki en dikkat çeken olaylarından biri haline geldi.

4 YIL TEK BAŞINA EMEK VERDİ

Dexerto'da yer alan habere göre, Alman Twitch yayıncısı ve bağımsız oyun geliştiricisi Cakez77, "Tangy TD" adlı piksel tabanlı kale savunma oyununu 9 Mart 2026'da yayınladı. Cakez77, oyununu C++ dilinde tek başına geliştirdi ve bu süreç 4 yıl sürdü. Geliştirici, bu süreci sosyal medyada paylaştı ve takipçilerini üzerinde çalıştığı yeni grafikler ve özelliklerle ilgili bilgilendirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULUP EŞİNE SARILDIĞI ANLAR VİRAL OLDU

Cakez77, Tangy TD resmen piyasaya sürdükten 1 gün sonra Twitch'te canlı yayın açarak, oyununun ne kadar para kazandığını izleyicilerinin önünde açıklamaya karar verdi.

Geliştirici, Steam raporunu açtığında ise şaşkına döndü. Çünkü oyunu Tangy TD'nin 31.942 dolar kazandığını öğrendi.

Geliştirici, müjdeli haberi hemen yanında duran eşine verdi. Cakez77, gözyaşlarına boğulurken eşi de heyecanla ona sarıldı. O anlar sosyal medyada viral oldu.

BİR HAFTA SONRA GELİR 245 BİN DOLARA ULAŞTI

Bir hafta sonra Tangy TD'nin geliştiricisi Cakez77, gözyaşlarına boğulduğu anlar viral olduktan sonra oyununun ne kadar kazandığını tekrar kontrol etmeye karar verdi. Gelirini ekrana getirmeden önce gözyaşlarını tutmaya çalışan yayıncı, 245.123 dolarlık miktarı gördüğünde hıçkırıklara boğuldu.

"BÜTÜN BUNLAR ONUN SAYESİNDE"

Cakez77 bu durumu, "Oyunun şu anda bulunduğu yerde olmasının en büyük nedenlerinden biri eşim. Kendisini rahatsız hissetmesini istemediğim için ona bundan hiç bahsetmedim. O bunu bilmiyordu ama eşimin bana sarıldığı anlar tüm dünyada viral oldu. Bütün bunlar onun sayesinde" sözleriyle açıkladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor!3 tarihi cami yeniden ibadete açılıyor!
Ortak açıklamaya bir kısmı Türkiye özellikle eklettiOrtak açıklamaya bir kısmı Türkiye özellikle ekletti

En Çok Okunan Haberler
İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed'in faiz kararı belli oldu

