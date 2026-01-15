40 bin TL’lik anlaşmayı jandarma bozdu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik sürdürülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişeleri yakınlarında Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan kontrollerde, otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu şahısların Bodrum’a götürülmek üzere kişi başı ücret karşılığında taşındığı, bu kapsamda araç sürücüsüyle 40 bin TL karşılığında anlaşma sağlandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak H.Y. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, düzensiz göçmenler hakkında da 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında işlem yapıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır