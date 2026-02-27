İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir tır, park halindeki başka bir tırın şoförünü dorsenin altına aldı. Gece boyunca kimse tarafından fark edilmeyen kaza, sabah saatlerinde bölgedeki diğer şoförlerin durumu görmesiyle anlaşıldı.

GECE BOYUNCA KİMSE FARK ETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tırın altında kalan şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan tırın sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Sürücünün, park alanındaki zeminin çamur ve çukurlarla dolu olması nedeniyle aracın sarsıldığını ve bu yüzden kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır