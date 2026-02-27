HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

İzmir'in Menemen ilçesindeki bir depoda geri manevra yapan tırın altında kalan başka bir tır şoförü yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olay, sabah saatlerinde diğer şoförlerin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı.

İzmir'de geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti

Olay, dün saat 22.00 sıralarında ilçedeki bir depoda meydana geldi. İddiaya göre, geri manevra yapan bir tır, park halindeki başka bir tırın şoförünü dorsenin altına aldı. Gece boyunca kimse tarafından fark edilmeyen kaza, sabah saatlerinde bölgedeki diğer şoförlerin durumu görmesiyle anlaşıldı.

İzmir de geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti 1

GECE BOYUNCA KİMSE FARK ETMEDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, tırın altında kalan şoförün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazaya karışan tırın sürücüsünü ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Sürücünün, park alanındaki zeminin çamur ve çukurlarla dolu olması nedeniyle aracın sarsıldığını ve bu yüzden kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi.

27 Şubat 2026
27 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
NATO tatbikatından dönen Mehmetçik Çorlu'da törenle karşılandıNATO tatbikatından dönen Mehmetçik Çorlu'da törenle karşılandı
Konum değiştirdiler! ABD'nin askeri yığınağını Çin ifşa ettiKonum değiştirdiler! ABD'nin askeri yığınağını Çin ifşa etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İzmir Tır kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.