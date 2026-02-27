Konum değiştirdiler! ABD'nin askeri yığınağını Çin ifşa etti

MizarVision, ABD askeri unsurlarının bulunduğu İsrail, Katar ve Girit'teki üslerden yeni fotoğraflar yayınladı.

KONUM DEĞİŞTİRDİLER

MizarVision'un İsrail'in güneyindeki Ovda Üssü'nden dün yayınladığı fotoğraflarda ABD'ye ait F-22'ler dikkati çekmişti; bugün yayınlanan fotoğraflarda ise F-22 savaş uçaklarının konum değiştirdiği ve 4 adet F-22'nin üssün pistine konuşlandığı görüldü.

Şirketin yayınladığı uydu görüntüleri ABD'nin İsrail'in Ovda Hava Üssü'ne uçak ve ekipman transferine devam ettiğini de gösterdi.

Fotoğraflarda ABD'nin üsse konuşlandırdığı 11 adet F-22 savaş uçağının yanı sıra, ekipman teslimatı yapan bir C-17 askeri kargo uçağı da dikkati çekti.

Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı kalmadığı, üste 12 nakliye uçağı ile üç taarruz helikopterinin bulunduğu görüldü. Şirket tarafından dün yayınlanan El-Udeyd'e ait fotoğraflarda ise bir yakıt ikmal uçağı, iki nakliye uçağı ve yedi taarruz helikopteri bulunuyordu.

Girit'teki Hanya Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, ABD'ye ait yaklaşık sekiz adet yakıt ikmal uçağı, iki adet RC-135 keşif ve gözetleme uçağı, F-15 savaş uçakları ve bir adet orta boy nakliye uçağı gözlemlendi.

DIEGO GARCİA'DA ÇOK SAYIDA ASKERİ UÇAK GÖRÜLDÜ

ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çok sayıda askeri uçağının buluduğu görüldü.

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD ordusuna ait 14 adet yakıt ikmal uçağının bulunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, uçakların görüntülerini paylaştı.

Haberde, ABD'nin Ben Gurion'a bir haftada 14 adet yakıt ikmal uçağı sevk ettiğini, en yoğun sevkiyatın ise en az 9 uçakla dün gece yaşandığı aktarıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır