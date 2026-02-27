HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Konum değiştirdiler! ABD'nin askeri yığınağını Çin ifşa etti

ABD ve İran arasındaki gerilim devam ederken ABD'nin yapmış olduğu askeri yığınak görüntülendi. ABD ordusuna ait F-22 savaş uçaklarının, İsrail'in güneyindeki üssünde pistine konuşlandığını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Konum değiştirdiler! ABD'nin askeri yığınağını Çin ifşa etti

MizarVision, ABD askeri unsurlarının bulunduğu İsrail, Katar ve Girit'teki üslerden yeni fotoğraflar yayınladı.

KONUM DEĞİŞTİRDİLER

MizarVision'un İsrail'in güneyindeki Ovda Üssü'nden dün yayınladığı fotoğraflarda ABD'ye ait F-22'ler dikkati çekmişti; bugün yayınlanan fotoğraflarda ise F-22 savaş uçaklarının konum değiştirdiği ve 4 adet F-22'nin üssün pistine konuşlandığı görüldü.

Konum değiştirdiler! ABD nin askeri yığınağını Çin ifşa etti 1

Şirketin yayınladığı uydu görüntüleri ABD'nin İsrail'in Ovda Hava Üssü'ne uçak ve ekipman transferine devam ettiğini de gösterdi.

Fotoğraflarda ABD'nin üsse konuşlandırdığı 11 adet F-22 savaş uçağının yanı sıra, ekipman teslimatı yapan bir C-17 askeri kargo uçağı da dikkati çekti.

Öte yandan Katar'ın başkenti Doha'daki El-Udeyd Hava Üssü'nde ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı kalmadığı, üste 12 nakliye uçağı ile üç taarruz helikopterinin bulunduğu görüldü. Şirket tarafından dün yayınlanan El-Udeyd'e ait fotoğraflarda ise bir yakıt ikmal uçağı, iki nakliye uçağı ve yedi taarruz helikopteri bulunuyordu.

Konum değiştirdiler! ABD nin askeri yığınağını Çin ifşa etti 2

Girit'teki Hanya Havalimanı'ndan çekilen görüntülerde, ABD'ye ait yaklaşık sekiz adet yakıt ikmal uçağı, iki adet RC-135 keşif ve gözetleme uçağı, F-15 savaş uçakları ve bir adet orta boy nakliye uçağı gözlemlendi.

Konum değiştirdiler! ABD nin askeri yığınağını Çin ifşa etti 3

DIEGO GARCİA'DA ÇOK SAYIDA ASKERİ UÇAK GÖRÜLDÜ

ABD ordusunun Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia adasında ve Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'nde çok sayıda askeri uçağının buluduğu görüldü.

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD ordusuna ait 14 adet yakıt ikmal uçağının bulunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, uçakların görüntülerini paylaştı.

Haberde, ABD'nin Ben Gurion'a bir haftada 14 adet yakıt ikmal uçağı sevk ettiğini, en yoğun sevkiyatın ise en az 9 uçakla dün gece yaşandığı aktarıldı.

27 Şubat 2026
27 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybettiGeri manevra yapan tırın altında kalan şoför hayatını kaybetti
NATO tatbikatından dönen Mehmetçik Çorlu'da törenle karşılandıNATO tatbikatından dönen Mehmetçik Çorlu'da törenle karşılandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.