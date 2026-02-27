40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı

Orta yaş grubundakilerin göz ardı etmemesi gereken 5 önemli sağlık işaretini bilim insanları sıraladı.

1. GEÇMEYEN AĞRILAR

Göğüs, karın, sırt veya kemiklerde üç haftadan uzun süren ağrılar 'katlanılması gereken' bir durum değildir. Kalp hastalıkları, safra kesesi sorunları, artrit, kırıklar veya bazı kanser türleri, bu tür ağrılarla kendini gösterebilir.

2. HAFIZA PROBLEMLERİ

Ara sıra unutkanlık normal kabul edilse de, giderek kötüleşen hafıza problemleri, kafa karışıklığı veya günlük yaşamı etkileyen düşünce değişiklikleri ciddiye alınmalıdır. Stres, uykusuzluk, vitamin eksiklikleri, tiroid sorunları veya nörolojik rahatsızlıklar bu durumun olası nedenleri arasında yer alıyor.

3. SÜREKLİ YORGUNLUK

Uzmanlar, birkaç haftadan uzun süren yorgunluğun normal yaşlanma belirtisi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Kalıcı yorgunluk, demir eksikliği, tiroid sorunları, uyku apnesi, depresyon veya kronik iltihaplanma gibi rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi, nadiren daha ciddi hastalıklarla da bağlantılı olabilir.

4. TUVALETE ÇIKMA ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni başlayan kabızlık, ishal, dışkıda kan, idrara çıkma sıklığında artış veya idrar yapmada zorluk gibi değişiklikler mutlaka dikkate alınmalı. Bu belirtiler hemoroid veya enfeksiyon gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceği gibi bağırsak hastalıkları, prostat sorunları veya kanserin de habercisi olabilir.

5. NEDENSİZ KİLO KAYBI

Çaba göstermeden kilo kaybı yaşanması ciddiye alınması gereken bir işaret olarak kabul ediliyor. Aşırı çalışan tiroid, diyabet, sindirim sistemi sorunları, enfeksiyonlar veya kanser, bu duruma neden olabilir. Uzmanlar, 6 ila 12 ay içinde vücut ağırlığının %5’inden fazlasının kaybı durumunda doktora başvurulmasını önerdi.