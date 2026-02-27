HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı

Bilim insanları, 40 yaş sonrası ortaya çıkan bazı belirtilerin 'normal yaşlanma' olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, dikkat edilmesi gereken 5 önemli sağlık işaretine karşı uyardı…

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı
Sedef Karatay Bingül

Orta yaş grubundakilerin göz ardı etmemesi gereken 5 önemli sağlık işaretini bilim insanları sıraladı.

1. GEÇMEYEN AĞRILAR

Göğüs, karın, sırt veya kemiklerde üç haftadan uzun süren ağrılar 'katlanılması gereken' bir durum değildir. Kalp hastalıkları, safra kesesi sorunları, artrit, kırıklar veya bazı kanser türleri, bu tür ağrılarla kendini gösterebilir.

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı 1

2. HAFIZA PROBLEMLERİ

Ara sıra unutkanlık normal kabul edilse de, giderek kötüleşen hafıza problemleri, kafa karışıklığı veya günlük yaşamı etkileyen düşünce değişiklikleri ciddiye alınmalıdır. Stres, uykusuzluk, vitamin eksiklikleri, tiroid sorunları veya nörolojik rahatsızlıklar bu durumun olası nedenleri arasında yer alıyor.

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı 2

3. SÜREKLİ YORGUNLUK

Uzmanlar, birkaç haftadan uzun süren yorgunluğun normal yaşlanma belirtisi olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Kalıcı yorgunluk, demir eksikliği, tiroid sorunları, uyku apnesi, depresyon veya kronik iltihaplanma gibi rahatsızlıkların habercisi olabileceği gibi, nadiren daha ciddi hastalıklarla da bağlantılı olabilir.

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı 3

4. TUVALETE ÇIKMA ALIŞKANLIKLARINDA DEĞİŞİKLİK

Yeni başlayan kabızlık, ishal, dışkıda kan, idrara çıkma sıklığında artış veya idrar yapmada zorluk gibi değişiklikler mutlaka dikkate alınmalı. Bu belirtiler hemoroid veya enfeksiyon gibi iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceği gibi bağırsak hastalıkları, prostat sorunları veya kanserin de habercisi olabilir.

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı 4

5. NEDENSİZ KİLO KAYBI

Çaba göstermeden kilo kaybı yaşanması ciddiye alınması gereken bir işaret olarak kabul ediliyor. Aşırı çalışan tiroid, diyabet, sindirim sistemi sorunları, enfeksiyonlar veya kanser, bu duruma neden olabilir. Uzmanlar, 6 ila 12 ay içinde vücut ağırlığının %5’inden fazlasının kaybı durumunda doktora başvurulmasını önerdi.

40 yaş sonrası dikkat! Vücudun alarm verdiğini gösteren 5 önemli işaret açıklandı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
70 yaşındaki ablalarını darbeden kardeşlere soruşturma70 yaşındaki ablalarını darbeden kardeşlere soruşturma
Samsun’da yüksek kesimler beyaza büründüSamsun’da yüksek kesimler beyaza büründü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yorgunluk unutkanlık eklem ağrıları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Pakistan, Afganistan'a savaş ilan etti!

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

Çarpıcı iddia! "9 milletvekili CHP'den ihraç edilecek"

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

Boşanma şartları ortaya çıktı! 'Düğünde takılan takılar ve araba...'

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

AK Parti’nin Meclis’e sunacağı teklif ortaya çıktı

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

Savaş başladı: Altın ve gümüş için büyük endişeyi duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.