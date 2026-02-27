HABER

Çinli markadan şaşırtan karar! Yeni akıllı telefon geliştirmeyi durduracak

Çin merkezli Meizu şirketi, iç pazara yeni akıllı telefon geliştirmeyi geçici olarak durduracak. Bu adımın bir kapanmadan ziyade "planlı bir geçiş" olduğu belirtilirken, şirket yeni stratejisini açıkladı.

Enes Çırtlık

Çinli Meizu'nun akıllı telefon pazarındaki geleceğine dair ortaya atılan iddialar sonrası şirketin durumu netlik kazandı.

Gizmochina'da yer alan habere göre; Meizu, son günlerde Çin sosyal medyasında yayılan yeniden yapılanma ve Meizu 23'ün geleceğine dair iddiaların ardından yayınladığı resmi bir açıklamayla söz konusu iddialara yanıt verdi ve şirketin yeni stratejik yönünü duyurdu.

MEIZU İÇ PAZARA YENİ AKILLI TELEFON GELİŞTİRMEYİ DURDURMA KARARI

Xingji (Starji) Meizu grubu içerisindeki yeniden yapılanmaya dair şüphelerin ardından şirket; iflas, faaliyetleri tamamen durdurma ve markanın pazardan çıkışı gibi iddiaları yalanladı. Bu tür iddiaların yanlış olduğunu ve yanlış bilgi yayanlara karşı hukuki yollara başvurma hakkını saklı tuttuğunu belirten şirket, markanın kapanmadığını vurguladı.

Ancak Meizu, önemli bir stratejik değişikliği doğruladı. Buna göre şirket, Çin iç pazarı için yeni akıllı telefon geliştirmeyi geçici olarak durduracak. Bir kapanmadan ziyade "planlı bir geçiş" olarak nitelendirilen bu adımın ardından; satış sonrası hizmetler, mevcut kullanıcılar için destek, Meizu telefonları, Flyme sistemleri ve Pandaer aksesuarları gibi mevcut operasyonların kesintisiz olarak devam edeceği ve müşteri haklarının etkilenmeyeceği aktarıldı.

FLYME VE YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİNE DOĞRU GEÇİŞ

Yapılan açıklamada Meizu'nun kendisini Flyme ve yapay zeka destekli ekosistemler etrafında yeniden konumlandırdığına dikkat çekiliyor. Şirket, "Powered by Flyme" modeli altında açık iş birliğine odaklanmayı ve yalnızca telefon lansmanlarıyla sınırlı kalmayıp daha geniş sektörlere açılmayı planlıyor. Flyme Auto'nun şimdiden 2,26 milyonu aşkın araç kurulumuna ulaştığı ve bu yıl 3 milyona ulaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Meizu ayrıca yurt dışı akıllı telefon operasyonlarını, yapay zeka gözlüklerini ve Pandaer teknoloji ürünlerinin pazar odaklı geliştirmelerle devam edeceğini kaydetti. Yerel telefon lansmanlarına verilen bu ara ise yazılım ve ekosistem yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan yeniden bir "kaynak tahsisi" kararı olarak ifade edildi.

Meizu 23 modelinin akıbetiyle ilgili belirsizlik sürse de resmi mesaj, markanın ortadan kaybolmadığını; aksine Flyme, yapay zeka entegrasyonu ve sektörler arası ortaklıklar merkezli yeni bir aşamaya girdiğini ortaya koyuyor.

