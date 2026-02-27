'Yazılım Kıyameti' küresel borsaları vurdu: Bir ayda 1 trilyon dolar silindi!

Yapay zeka araçlarının baş döndürücü bir hızla gelişerek uzmanlık gerektiren yeni alanlara yayılması küresel piyasaları sarsarken, geleneksel yazılımla hizmet sektörünün geleceğine dair varoluşsal endişeleri tetikledi.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic'in her yeni model duyurusuyla bir sektörü doğrudan sarsması, yatırımcılar arasında "Anthropic Hit List" (Anthropic'in Hedef Listesi) adıyla anılan bir panik sürecine dönüştü.

Yapay zeka teknolojilerinin uzmanlaşmış alanlara otonom şekilde yayılması, Şubat 2026'da küresel finans piyasalarında "SaaSpocalypse" (Yazılım Kıyameti) olarak adlandırılan tarihi bir yıkımı da tetikledi.

Yapay zekanın otonom ajan evresine geçmesiyle yani yapay zeka ajan yazılımlarının SaaS ürünlerini doğrudan ikame edebileceği fikri yayılınca yazılım şirketlerinden bir ayda 1 trilyon dolar silindi.

Aynı dönemde yazılım sektöründeki hisseleri takip eden en önemli borsa yatırım fonlarından biri olan iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) yaklaşık yüzde 30 değer kaybetti.

YAPAY ZEKA "OTONOM" DÖNEME GEÇTİ

Yapay zeka girişimleri arasındaki rekabet, araçların artık kullanıcı bilgisayarlarında asgari talimatla ve yüksek özerklikle çalışabildiği bir evreye ulaştı.

Anthropic'in sözleşme inceleyebilen yeni hukuk aracı ve finans ile müşteri hizmetleri için yayınladığı eklentiler, sektörel bazlı uzmanlaşmanın ilk somut adımı olarak görülüyor.

OpenAI ise Anthropic'in Claude modeline entegre ettiği uygulamalarla benzer şekilde çalışan, yazılım geliştirme odaklı "Codex"in yeni versiyonunu piyasaya sürdü. Yatırımcıların yeni yapay zeka yeteneklerine dair endişeleri, 4 Şubat'ta tek bir seansta 300 milyar dolarlık piyasa değerinin buharlaşmasına neden oldu.

Uzmanlar, yazılım firmalarının doğrudan yapay zeka araçları tarafından tehdit edilen gelir akışlarının "önemli bir bozulma" (disruption) riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Morgan Stanley analistlerinin Anthropic'in yeni hamlelerini "yoğunlaşan rekabetin işareti" olarak tanımlamasının ardından, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi 5 gün art arda düşüş kaydetti.

Analistler, bu satış dalgasının tek seferlik olmadığını, yatırımcıların yapay zekanın iş modelleri üzerindeki etkisini tartmaya devam etmesiyle oynaklığın süreceğini öngörüyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI MI?

Yapay zekanın kod yazma süreçlerini dramatik şekilde hızlandırması, sektör çalışanları arasında hem hayranlık hem de endişe uyandırıyor.

ABD'li teknoloji devlerinden Meta,yapay zeka araçları sayesinde mühendis başına verimliliğin geçen yıla oranla yüzde 30, ileri düzey kullanıcılarda ise yüzde 80 arttığını açıkladı. Bu durum, "Şirketler kendi yazılımlarını bu kadar kolay inşa edebiliyorken, neden dışarıdaki yazılım çözümlerine devasa bütçeler ayırsın?" sorusunu ve beraberinde Salesforce gibi teknoloji devleri üzerindeki baskıyı artırıyor.

ŞUBATA DAMGA VURAN "HEDEF LİSTESİ"

Anthropic'in otonom hamleleri ve SaaSpocalypse dalgası küresel borsaları vururken, teknoloji devleri varoluşsal bir krizin eşiğine geldi. Şubat ayı boyunca Anthropic’in Claude yapay zeka modeline kazandırdığı otonom yetenekler, küresel borsalarda sarsıcı gelişmelere yol açtı.

4 Şubat'ta Anthropic, kurumsal araçlar içerisinde otonom çalışabilen "Claude Cowork" eklentilerini duyurdu. Geleneksel hizmet olarak yazılım (SaaS) modellerinin yerini yapay zekanın alacağı öngörüsüyle sektörden tek bir günde 285 milyar dolar silindi. Bu süreçte Atlassian (TEAM) yüzde 35, Intuit yüzde 34 değer kaybetti.

5 Şubat ise çoklu ajan işbirliği sistemlerinin (Agent Teams) devreye girmesiyle yazılım hisselerindeki düşüş genele yayıldı. Yazılım odaklı IGV ETF’si yüzde 30 gerileyerek 2008 finansal krizinden bu yana en kötü dönemini yaşadı.

20 Şubat Anthropic'in, kod tabanlarını saniyeler içinde tarayıp güvenlik açıklarını yamayabilen "Code Security" aracını tanıtması siber güvenlik devlerini etkiledi. CrowdStrike, Cloudflare ve Okta gibi firmalar tek bir işlem gününde yüzde 8 ile 9 oranında değer kaybetti.

24 Şubat'ta eski kod dillerini hızla modernize eden aracın tanıtılması, IBM hisselerine 2000 yılından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşattı. IBM hisseleri bir günde yüzde 13, ay genelinde ise yüzde 27 geriledi.

ANTHROPIC'İN YAPAY ZEKA AJANLARI ARACILIĞIYLA DÖNÜŞTÜRMEYİ PLANLADIĞI GELECEK HEDEFLER

Analistler ve yapay zeka uzmanları, Anthropic’in "Hedef Listesi" olarak adlandırılan stratejik hamlelerinin bir sonraki aşamasında, milyonlarca sayfalık dokümanın saniyeler içinde analiz edildiği otonom sözleşme inceleme süreçleri ile manuel müdahaleyi ortadan kaldıran ileri seviye finansal analiz modellerinin hukuk ve finans sektörlerini doğrudan etkileyeceğini öngörüyor.

Sektörel dönüşümün devamında vergi hazırlığı, denetim ve kurumsal dijital dönüşüm süreçlerinin geniş danışman kadrolarına ihtiyaç duyulmadan tamamlanmasıyla BT danışmanlığı ve muhasebe alanlarının, çağrı merkezlerinin sesli ve yazılı otonom asistanlarla ikame edilmesi ve tıbbi faturalama sistemlerinin tam otonom hale getirilmesiyle de müşteri hizmetleri ve sağlık sektörlerinin köklü bir değişim yaşayacağı belirtiliyor.

Ekonomistler, piyasalarda yaşanan bu süreci "panik satışı" olarak nitelendirirken yapay zekanın artık sadece bir "verimlilik artırıcı" olmaktan çıkıp doğrudan bir "iş modeli ikamesi" haline geldiğini, bu durumun geleneksel hizmet sektöründe varoluşsal bir dönüşümü zorunlu kıldığını vurguluyor.

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASINI DÖNÜŞTÜRÜYOR MU?

Teknoloji dünyası, yazılım mühendislerinin karşı karşıya kaldığı "SaaSpocalypse" dalgasının diğer meslek gruplarına sıçrayıp sıçramayacağını tartışıyor.

Analistler, OpenAI, Google ve Microsoft gibi teknoloji şirketlerinin öncülük ettiği bu sürecin, "yapay zeka ajan ekonomisi" dönemini başlattığına dikkati çekiyor.

Geleneksel yazılım ürünleri artık sadece birer araç olmaktan çıkarak, belirli görevleri uçtan uca yürütebilen "dijital iş gücü" veya "yapay zeka çalışanlar" haline geliyor.

Şirketlerin artık yazılım lisansı satın almak yerine, belirli iş tanımlarını gerçekleştirebilen otonom ajanları "istihdam edeceği" bir ekonomik model öngörülüyor.

Ekonomistlere göre yapay zeka artık çalışanı hızlandırmıyor doğrudan yazılım ürününün yerini alabiliyor.

Yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkisi hakkında belirsizlik sürerken, sektör liderlerinden peş peşe uyarılar da geliyor.

Yazılım sektöründe yaşanan devasa değer kayıpları ve otonom kodlama araçlarının yükselişi, çalışanlar ve yatırımcılar arasında yeni bir korku dalgası başlattı.

Yazılımcıların yaşadığı "yerinden edilme" riskinin, finans, hukuk ve yönetim gibi diğer beyaz yakalı meslek kategorilerine ne zaman yöneleceği merak konusu.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'ta 2026 yıllık toplantılarında konuşan Microsoft Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella, yapay zeka patlamasının sürdürülebilirliği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Nadella, AI kazanımlarının sadece teknoloji devleriyle sınırlı kalması durumunda sektörün bir "spekülatif balona" dönüşme riski taşıdığını belirtti.

Nadella'ya göre, AI'nın gerçek ekonomik değer yaratması için benimsenme hızının tüm sektörlere yayılması gerekiyor.

Bazı alanlarda yapay zeka kullanımı hızla artarken, geleneksel iş akışlarına sahip sektörlerde adaptasyonun yavaş kalması, beklenen verimlilik artışını frenliyor.

Yapay zeka yöneticileri arasında görüş birliği yok. Bazıları bu süreci yeni iş kollarının doğuşu olarak görürken, diğerleri "mikro yönetimden makro delegasyona" geçişte birçok geleneksel rolün işlevini yitireceğini öngörüyor.

2026, yapay zekanın sadece bir "yazılım aracı" mı yoksa iş gücü piyasasını temelden sarsacak "apokaliptik" bir güç mü olduğu sorusuna yanıt aranan kritik bir yıl olmaya aday gibi görünüyor.

