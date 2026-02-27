Japonlar bunu da yaptı: Karşınızda robot rahip!

Yapay zekanın sınırları her geçen gün genişlerken, robotik teknolojilerin günümüze de fiziksel olarak entegre olmaya başladığı yeni bir dönem de kapıları aralıyor. Kyoto Üniversitesi bilim insanları tarafından tanıtılan robot rahip "Buddharoid" ise bunun adeta bir örneği.

JAPONLARDAN ROBOT 'RAHİP' ADIMI

Interesting Engineering'de yer alan habere göre; Japonya'daki Kyoto Üniversitesi bilim insanları, Budist metinleri üzerine eğitilmiş insansı bir robot olan "Buddharoid"i tanıttı.



Yapay zekanın dini alandaki fiziksel kullanımına dair çarpıcı bir örnek sunan robot, gerçekleştirilen bir demoda gri cübbesiyle eğilmek ve ellerini dua pozisyonunda birleştirmek gibi insansı hareketlerle katılımcılara hitap etti. Budist metinlerinden yararlanan robot söz konusu demoda kişisel kaygılardan daha geniş sosyal sorunlara kadar çeşitli soruları da yanıtladı.

CHATGPT TEMELLİ: HAREKET EDİP KONUŞABİLİYOR

Haberin detaylarına göre Unitree G1 üzerine inşa edilen Buddharoid, temeli OpenAI'ın ChatGPT'sine dayanan "BuddhaBot-Plus" adlı bir yapay zeka sohbet robotu ile donatılmış durumda.

Kyoto Üniversitesi'nden Seiji Kumagai'nin liderlik ettiği girişim, gelişmiş dil modellerini bir insansı platformla birleştiriyor. Bu sayede robot; konuşabiliyor, el kol hareketleri yapabiliyor, hareket edebiliyor ve geleneksel dua pozisyonlarını sergileyebiliyor.

Ancak Buddharoid bu alandaki ilk örnek değil. 2019 yılında üretilen "Mindar" adlı bir robot rahip de Buddharoid'e benzer şekilde çalışıyor. Mindar ise Kyoto'daki 400 yıllık Kodai-ji Tapınağı'nda görev yapıyor.