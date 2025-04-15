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400 bin lira çalan hırsız 3 saatte yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir evden 400 bin TL'lik hırsızlık olayını 3 saatte aydınlattı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

400 bin lira çalan hırsız 3 saatte yakalandı

Suçlulara göz açtırmayan Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nazilli’nin huzur ve güvenliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre, 13 Nisan Pazar günü Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ikametten yaklaşık 400 bin TL'lik ziynet eşyası çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar kapsamında hırsızlık şüphelisinin Y.S. (19) olduğu tespit edildi. Olayın meydana gelmesinin 3 saat sonrasında düzenlenen operasyonla Y.S. çaldıkları ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın hırsızlık
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