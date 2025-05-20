HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

ABD Başkanı Trump'a Katar tarafından hediye edildiği öne sürülen 400 milyon dolarlık jetle ilgili gerçek ortaya çıktı. Uçağın aslında bir hediye olmadığı, önce Trump'ın uçağı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı
Cansu Akalp

Dünya basınının gündeminde Katar hükümetinin ABD'ye hediye etmeyi planladığı 400 milyon dolarlık jet var. Donald Trump yönetiminin Katar'a başvurarak Air Force One olarak kullanılabilecek bir Boeing 747 satın almayı talep ettiği iddia edildi.

Bu iddialar, ABD Başkanı'nın, Katar'ın kendisine ulaştığı ve jeti bir "hediye" olarak teklif ettiği yönündeki anlatısıyla çelişiyor.

Trump göreve geldiğinde, Boeing'in yaşlanan başkanlık uçaklarının yerine koymak üzere ürettiği yeni jetleri en az 2 yıl daha teslim edemeyeceği öğrenildi.

gfdgffdgfgf

FARKLI SEÇENEKLER ARAŞTIRIYORDU!

Ancak Trump yönetimi bir yedek uçak istiyordu ve Hava Kuvvetleri bunu yapmak için farklı seçenekler araştırıyordu.Bu sırada ABD'li lider, Ortadoğu elçisi Steve Witkoff'tan uygun uçakların bir listesini hazırlamasını istedi.

Pentagon'un şirketle ilk görüşmesinin ardından Boeing çalışabilecek uçaklara sahip dünyanın dört bir yanındaki diğer Boeing müşterilerinin bir listesini sundu.

Görüşmelere yakın ikinci kaynak, "Katar da müşterilerden biriydi" dedi.

fgfdfdfg

KATAR DA UÇAĞI SATMAYA İSTEKLİYDİ

Pentagon'un "uçağı satın almayı teklif ettiği" ve Katar'ın da uçağı satmaya istekli olduğu belirtildi.

Üçüncü bir kaynağın aktardığına göre, Pentagon, Beyaz Saray'ın bu fikri desteklediğini öğrendikten sonra Katar ile görüşmelere başladı ve Witkoff da ilk görüşmelerin kolaylaştırılmasına yardımcı oldu.

TRUMP'IN "HEDİYE" VURGUSU

Trump, anlaşmayı Katar kraliyet ailesinden gelen bir "jest" veya "katkı" olarak aktarmakta ısrar etti. Sosyal medya sitesi Truth Social'da da, "BU BİR HEDİYE, ÜCRETSİZ" paylaşımında bulundu.

Hem Washington hem de Doha, transferin gerçekleşmesi halinde bunun Katar Savunma Bakanlığı ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yasal olarak gerçekleştirileceğini vurguladı.

Trump, kendi partisi tarafından bile eleştirilirken, Katar uçağın Trump'a kişisel bir hediye olmadığını, "hükümetlerarası bir işlem" olduğunu ileri sürdü.

ABD BAŞKANI'NIN HEDİYE KABUL ETMESİ YASAK

Bu plan, ABD Anayasası'nın hükümet yetkililerinin "herhangi bir Kral, Prens veya yabancı devletten" hediye kabul etmesini yasaklaması nedeniyle önemli etik soruları gündeme getirdi.

ABD Senatosu Azınlık Lideri Chuck Schumer ise Başkan Donald Trump'ın, Katar tarafından hediye edilmek istenen lüks jeti makam uçağı olarak kullanmasının önüne geçmek amacıyla yeni yasa tasarısı sundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Villasında çalıştırdığı işçiler her şeyi anlattı: Skandal iddialarVillasında çalıştırdığı işçiler her şeyi anlattı: Skandal iddialar
İstanbul-Kadıköy’de inşaat alanındaki ağaç otomobilin üstüne devrildiİstanbul-Kadıköy’de inşaat alanındaki ağaç otomobilin üstüne devrildi

Anahtar Kelimeler:
abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Para transferinde yeni dönem! IBAN yeterli olmayacak

Para transferinde yeni dönem! IBAN yeterli olmayacak

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Yeni düzenleme yolda! Çalışmaları bile yasaklanıyor…

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

Uykusundan dayanılmaz öksürükle uyandı, aynaya bakınca şok oldu!

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

400 milyon dolarlık jetle ilgili tartışmalar sürüyor! Trump hediye demişti, uçak satılık çıktı

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Bu sabah İBB soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Taner Çetin hakkında çok konuşulacak iddialar: Villa, ihale, alkollü araç sürme...

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Yüksel Güran'ın son hali! Cezaevindeki görüntüsü ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.