400 yataklı hastane yapımı için zemin etüt çalışmaları başladı

Düzce'ye yapılacak olan 400 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi için zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı.

400 yataklı hastane yapımı için zemin etüt çalışmaları başladı

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bulunan 300 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi'ne entegre olarak eski fidanlık arazisi diye bilinen alan 400 yataklı bir bina daha yapımı için Sağlık Bakanlığı'ndan yatırım desteği alındı. Fidanlık arazisinin Sağlık Bakanlığı'na devri ile başlayan süreçte mevcut hastane ve yeni yapılacak hastane binasının birleştirilmesi ile yatak kapasitesi arttırılacak ve toplamda 1000 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne dönüştürülecek. Proje ihalesi tamamlanan 400 yataklı yeni hastane binasının yapımı için zemin etüt ve sondaj çalışmaları başladı.

Projenin başlatıldığı yönünde bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Güzel Düzce'min, güzel insanları. Siz her şeyin en güzelini hak ediyorsunuz. Bölgenin en güçlü sağlık tesisi olacak 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi projemizin zemin etüt, sondaj çalışmaları başladı. Bu büyük yatırımı gerçekleştirmeyi bize nasip eden Allah'a şükür ediyorum, Düzceli hemşehrilerime, şehrimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

