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42 hırsızlık suç kaydı ve 30 yıl hapisle aranıyordu; yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen ve polislerden kaçan şüpheli, takip sonucunda yakalandı. Şüpheli Z.K.’nın (32) 42 hırsızlık suçundan hakkında 30 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

42 hırsızlık suç kaydı ve 30 yıl hapisle aranıyordu; yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanması için farklı noktalarda uygulama gerçekleştirdiği sırada, bir kişiden şüphelendi. Bunun üzerine polis ekipleri şüpheliyi durdurmak istedi. Şüpheli, 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis, kısa sürede şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Yapılan kontrolde şüphelinin isminin Z.K. olduğu, 42 hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu ve hakkında 30 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Z.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İzmir konak
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