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42 ilde FETÖ operasyonu: 169 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 42 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonların düzenlendiğini ve 169 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

42 ilde FETÖ operasyonu: 169 gözaltı
Ufuk Dağ

Terör örgütü FETÖ ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 42 ilde harekete geçen ekipler toplamda 169 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonla ilgili detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

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Bakan Yerlikaya şu açıklamayı yaptı;

42 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler;

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  • FETÖ terör örgütünün “güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması” ve çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürütmek,
  • Sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak,
  • Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak,
  • Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak,
  • Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak’ta operasyonlar düzenlendi.

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Operasyonlar sonucu:

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler,
Çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

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Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Ali Yerlikaya
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