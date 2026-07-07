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43 ilin bağlantı noktasında sıkı denetim!

43 ilin bağlantı noktası Kırıkkale’de, NATO Liderler Zirvesi kapsamında polis ekipleri tarafından şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde denetimler yapıldı.

43 ilin bağlantı noktasında sıkı denetim!

Anadolu’nun başkent kapısı 43 ilin bağlantı noktasında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri artırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildi.

43 ilin bağlantı noktasında sıkı denetim! 1

ÇOK SAYIDA EKİP KATILDI

TEM, KOM, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı denetimlerde, şüpheli araçlar ve kişiler üzerinde kontroller yapıldı. Sürücülerin ehliyetleri ile araç evrakları incelendi. Şüpheli görülen bazı araçlarda ise arama yapıldı. Kontrollerde, eksiklikleri tespit edilen bazı araçlar da trafikten men edildi.

43 ilin bağlantı noktasında sıkı denetim! 2

İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da uygulama noktalarını ziyaret ederek ekiplerden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı. Kent genelindeki güvenlik uygulamalarının tedbirler kapsamında devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Kırklareli
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