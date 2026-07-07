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Boya deposu alevlere teslim oldu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Boya deposu alevlere teslim oldu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bulunan bir boya deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında depo zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Yıldıray Sokak üzerinde bulunan bir boya deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depodan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle boya deposu zarar gördü.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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