HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Türkiye’nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale’de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Gece yarısı da yaşanan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında gece yarısı trafik yoğunluğu böyle görüntülendi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de, bayram tatili nedeniyle trafik hareketliliği devam ediyor. Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu’nda araç yoğunluğu yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu’nda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü.

EKİPLER GECE BOYUNCA DA GÖREVDE

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini artırdı. Uygulama noktalarında sürücülere hız limitlerine uyma ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, muhtemel kazaların önlenmesi için gece boyunca da görev yaptı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hamas, İsrail'le dolaylı müzakere sürecini görüştüHamas, İsrail'le dolaylı müzakere sürecini görüştü
Bakan Tunç'tan yangınla ilgili açıklamaBakan Tunç'tan yangınla ilgili açıklama

Anahtar Kelimeler:
trafik bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Elon Musk'tan çarpıcı Trump iddiası! Dünya bunu konuşuyor: 'Nedeni bu' diyerek paylaştı

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Can pazarı yaşandı, kahreden haber geldi: Ölü sayısı yükseldi

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Kuzey Kore'den tedirgin eden açıklama

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Sahipleniyor, istismarda bulunup parçalıyormuş... Sapık doktor Muhammet Mustafa Duman'ın telefonundan çıktı! 43 bin müstehcen görüntü...

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Bütün sürücüleri ilgilendiriyor! Radarların yerleri açıklandı: Binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

Tarihlerinde bir ilk! Dünya Kupası bileti aldılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.