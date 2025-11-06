HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 4 gündür kendilerinden haber alınamayan Huriye Helvacı (43) ve oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı (5) arama çalışmaları sürüyor. Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra, "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir" dedi. Kastamonu Valisi Dallı, tüm kurumların seferber edildiğini belirterek, "Tüm ihtimalleri değerlendiriyoruz. Umudumuz bu kadıncağızın çocuğuyla birlikte bir evde saklanıyor olması" dedi.

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları"

Bozkurt ilçesinde Meteoroloji TOKİ Konutları'nda oturan ve evlerinden 4 gün önce ayrılan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi. Arama çalışmalarına gönüllüler de destek veriyor.

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 1

GÜNLERDİR HER YERDE ARANIYORLAR

Kızılay ekipleri ise bölgede ikram aracını konuşlandırdı. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Şu an 4 jandarma asayiş timimiz, 2 polis ekibimiz, 1 jandarma arama kurtarma timimiz, 4 tane köpeğimiz görev alıyor. Yine dron destekli 3 jandarma asayiş komando timimiz var. AFAD'tan dron destekli 40 kişilik ekibimiz var ama toplamda 104 kamu personelimiz arama çalışmalarına katılıyor. Bölgeden insanlarımız da var. Onlarla birlikte yaklaşık 200 kişi bu arama çalışmasını şu an itibariyle bölgede sürdürüyor" diye konuştu.

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 2

"BÖYLE BİR UMUDUZ VAR"

Vali Dallı, arama faaliyetlerinin sürdüğü bölgedeki koşulların zor olduğunu söyleyerek, "Umudumuz inşallah bu kadıncağızın çocuğuyla birlikte bir evde saklanıyor olması. Bütün köy muhtarlarımıza, köylerdeki vatandaşlarımıza da söyledik. Arkadaşlarımız gerekli bilgileri verdiler. Onlar da gözlerini dört açarak böyle bir hareket, ışık, bir şey gördüklerinde inşallah haber verirler diye; böyle de bir umudumuz var. Her türlü ihtimali değerlendiriyoruz açıkçası. Bütün terminallerimizi sürekli kontrol ediyoruz. Arkadaşlar kamera kayıtlarını inceliyor. İl dışına çıkmış olma ihtimalini düşünerek seyahat firmalarından bilgileri her gün alıyorlar. Eldeki her türlü teknik imkanı kullanıyoruz. Bütün temennimiz bu hanımefendinin ve 5 yaşındaki o evladımızın inşallah bir zarar görmeden kurtarılması, bulunması; bunun için de dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 3

"MANTARA ÇIKMAMIŞ"

Huriye Helvacı'nın kardeşi Hüseyin Hıra ise "Evden çarşıya gidiyorum diye çıkmış. Normal çıkışı, normal kıyafetleri; o şekilde çıkmış yani mantara falan değil. Buradaki görenler de mantara geldi zannetmişler, herhangi bir şey yapmamışlar. Yani herkes ormanda mantar topluyor şu anda. Kimseden şüphelenmemişler. Çarşıya gidiyor da böyle ormanlık bölgeye gittiği olmadı. En son burada kameralara görünüyor. Başka da gören yok. Burada muhtarımız görmüş. Çocuğun ayakkabısı kirlenmiş, onu silmiş. Oradan nereye gitti hiçbir bilgimiz yok" açıklamalarında bulundu.

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 4

"PSİKOLOJİK SORUNLARI OLABİLİR"

Hıra, kardeşinin psikiyatri ilaçları kullandığını belirterek, "Son zamanlarda ilaçlarını almamış galiba. Psikolojik sorunları olabilir. Ormanda bir yerde hayvana denk geldiyse korkmuş olabilir. Yani ben şuradan şuraya gitmeye korkuyorum gece karanlıkta. Akşam 17.00 gibi buradan ayrılmış. Buradan o karanlıkta kimse bir yere gidemez. Şüpheli var; bunlar eniştemin eski eniştesi; boşanmış, o şüpheli. Bir de bir başkası var ve onu ben tanımıyorum" dedi. (DHA)

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 5

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 6

43 yaşındaki anne ile 5 yaşındaki oğlu günlerdir kayıp! Tüm kurumlar seferber edildi: "Umudumuz bir evde saklanıyor olmaları" 7Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tutanak tutan memura yapay zeka destekli rüşvet tuzağıTutanak tutan memura yapay zeka destekli rüşvet tuzağı
Emine Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldiEmine Erdoğan, Çin'in Ankara Büyükelçisi ile bir araya geldi

Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kayıp
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.