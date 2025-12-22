Gaziantep'te 4 katlı apartmanın terasında korkutan yangın

Şehitkamil ilçesine bağlı 8 Şubat Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın teras katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler terasın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, olay çevrede büyük korku ve paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.