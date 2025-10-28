HABER

45 il ve 110 ilçe risk altında! Şehir şehir açıklandı... İşte Türkiye'nin en tehlikeli fay hatları

Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem başta İstanbul olmak üzere, İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Kütahya'da da hissedildi. Büyük korku yaratan sarsıntı deprem gerçeğini bir kez daha yüzümüze çarparken, 45 il ve 110 ilçenin büyük risk altında olduğu hatırlatıldı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) güncellediği diri fay haritasına göre tehlike altındaki şehirler belli oldu.

Devrim Karadağ

Balıkesir'deki deprem büyük endişe yarattı. Çok sayıda ilde hissedilen sarsıntı sonrası "Hangi şehirler riskli? Hangi binalar güvenli?" sorusu bir kez daha akıllara geldi. 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar bulundukları yerin deprem riski ve aktif fay hatlarına yakınlığı konusunda endişelenmeye başladı.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı.

TÜRKİYE FAY HARİTASI: 45 İL VE 110 İLÇE RİSK ALTINDA

Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor.

EN AZ RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI (KAF)

Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır.

Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur.

Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI (DAF)

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.

BATI ANADOLU FAY HATTI

Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.

ÇANKIRI FAY HATTI

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.

