Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar… Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir depremi sonrasında yaşanan yıkım görüntülendi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Balıkesir’de yaşanan bu son depremin derinliği ise yüzeye daha yakındı. Bu da depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. AFAD, sarsıntının derinliğini, 5,9 kilometre olarak açıkladı.
10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 bina ile bir dükkan yıkıldı. Binaların boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.
Bu depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olan 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
AFAD Afet Yönetim Merkezinde bulunan görevliler çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye giden ekiplerin ve yardım faaliyetlerinin takibi afet yönetim merkezinde sürüyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesine hareket halinde olduğu belirtildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremi meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik."
