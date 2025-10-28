HABER

Balıkesir depreminde yıkılan tüm binalar… Enkaz alanları tek tek görüntülendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı yapılar yıkıldı. Depremde ilçe merkezinde yıkılan tüm binaların enkazları görüntülendi.

Balıkesir depremi sonrasında yaşanan yıkım görüntülendi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim saat 22.48'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Aynı bölgede 10 Ağustos 2025 tarihinde de 6,1 büyüklüğünde deprem olmuştu. Kaynak: AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Balıkesir’de yaşanan bu son depremin derinliği ise yüzeye daha yakındı. Bu da depremin şiddetinin daha fazla hissedilmesine neden oldu. AFAD, sarsıntının derinliğini, 5,9 kilometre olarak açıkladı.

10 Ağustos'taki depremde ağır hasar alan 3 bina ile bir dükkan yıkıldı. Binaların boşaltılmış olması, can kaybının önüne geçti.

100’DEN FAZLA ARTÇI DEPREM OLDU

Bu depremden sonra saat en büyüğü 4,4 olan 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

AFAD, ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

AFAD Afet Yönetim Merkezinde bulunan görevliler çalışmalarına devam ediyor. Bölgeye giden ekiplerin ve yardım faaliyetlerinin takibi afet yönetim merkezinde sürüyor. Ayrıca, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan’ın ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesine hareket halinde olduğu belirtildi.

BAKAN YERLİKAYA: "YIKILAN 3 BİNA VE 1 İŞ YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDUK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremi meydana geldiği Balıkesir'in Sındırgı ilçesini ziyaret etti. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;  "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan 3 bina ve 1 iş yerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızı ve çalışma ekiplerimizi ziyaret ettik."

