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45 ilde dev operasyonlar! Zehir tacirlerine büyük darbe: 352'si yakalandı

Ülke çapında 45 ilde Narko Pars operasyonları düzenlendi. Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 352 kişi yakalanırken 132 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

45 ilde dev operasyonlar! Zehir tacirlerine büyük darbe: 352'si yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 45 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik "Narko Pars" operasyonları düzenlendi.

45 ilde dev operasyonlar! Zehir tacirlerine büyük darbe: 352 si yakalandı 1

352 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu 352 şüpheli yakalanırken şüphelilerin; yurtdışından kargo yolu ile temin ettikleri skunk tohumlarının ülke genelinde satışını yaptıkları tespit edildi.

Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Karaman, Yalova, Osmaniye ve Düzce illerinde saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri büyük bir titizlikle gerçekleştirildi.

Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek delillendirildi.

Düzenlenen operasyonlarda; 132 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu jandarma
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