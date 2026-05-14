5 bin öğrenci tiyatro ile buluşuyor

Akyazı'da hayata geçirilen projeyle 5 bin öğrenci tiyatroyla buluşuyor. Proje, akran zorbalığı ve sosyal iletişim konularına odaklanıyor.

Akyazı’da hayata geçirilen "Minik Kalpler-İlk Tiyatrom" projesi kapsamında, ilkokul düzeyindeki 5 bin öğrenci tiyatroyla buluşturuluyor.

Özellikle akran zorbalığı ve sosyal iletişim konularını temel alan proje çerçevesinde, ilçedeki 32 okulda gösterimler yapılıyor.

Akyazı Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü, merkez dışındaki mahalleler ve köy okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik eğitici tiyatro projesi başlattı. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunması hedeflenen projede, interaktif ve pedagojik içerikli oyunlar her gün 3 farklı okulda sahneleniyor.

AKRAN ZORBALIĞINA KARŞI BİLİNÇLENDİRME

Tiyatro gösterilerinde; son dönemde eğitim kurumlarında dikkat çeken akran zorbalığı ile baş etme, sınır çizme becerileri, güvenli davranış modelleri ve yabancılara karşı farkındalık gibi başlıklar işleniyor. Şiddetten uzak, yardımlaşma ve sevgi odaklı bir sosyal iletişim dilinin kullanıldığı oyunlarla çocukların bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

