5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Abdulfettah F.(63) saat 15.30 sıralarında İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine bacak ağrısı şikayetiyle gitti. 16.00 sıralarında taburcu edilen Abdulfettah F.(63) 16 MC 3299 plakalı elektrikli bisikletine binerek evine gitmek üzere yola çıktı.

TABURCU OLAN ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI, TEKRAR HASTANELİK OLDU

Mimar Sinan Bulvarı üzerinde seyir halinde Suriye uyruklu sürücü yönetimindeki elektrikli bisiklet, Malazgirt caddesinden yola çıkan sürücü Kasım K.(53) yönetimindeki 16 AYN 257 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bursa kaza
