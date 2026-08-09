5 diplomat için yeni atama kararı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 5 diplomata yeni atama kararları çıktı.

5 DİPLOMATA YENİ ATAMALAR

Karara göre, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, İzlanda Büyükelçiliği'ne atandı.

Hollanda Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye’nin Ukrayna Büyükelçisi oldu.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye’nin Daimi Temsilcisi olarak görev yapan Burak Akçapar, Hollanda Büyükelçiliği'ne getirildi.

Ayşe Sözen Usluer ise Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde Türkiye’nin yeni Daimi Temsilcisi olarak atandı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır