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5 farklı hastaya organlarıyla umut oldu…

15.03.2025 11:04
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Samsun'da beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki hastanın organları, hayatını kaybeden kişinin ailesinin bağış kararı sayesinde 5 farklı hastaya umut oldu. Detaylar haberimizde...

5 farklı hastaya organlarıyla umut oldu…

Üç gün önce beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılan erkek hasta, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aileyle yapılan görüşmelerin ardından organ bağışı kabul edilerek, başarılı bir operasyon gerçekleştirildi.

Organlar, hava ve karayolu ile nakil bekleyen hastalara nakledilmek üzere hastaneden uğurlandı.

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5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Donörden alınan 2 kornea, 2 böbrek ve 1 karaciğer, nakil bekleyen hastalar için sevk edilmek üzere hazırlandı. Karaciğer ve kornealar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'nde tedavi gören hastalara, böbreklerden biri ise İstanbul ve diğer Sivas'taki hastalara ulaştırılmak üzere gönderildi. Bu anlamlı bağış, organ bekleyen 5 kişinin hayatına dokundu.

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“TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN MAALESEF BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ”

Operasyon hakkında bilgi veren Organ Nakil Koordinatörü Hemşire Yeşim Yetkin, "Donörümüz 3 gün önce beyin kanaması tanısıyla hastanemize yatmıştı. Yoğun bir tedavi süreci geçirdik ama tüm müdahalelere rağmen maalesef beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümü sonrasında aile ile bir görüşme yaptık. Onlar da yüce gönüllü davranarak organları bağışlamayı kabul ettiler. Hastamız tam 5 kişiye umut olarak yeni bir yaşam için kapılar açılmasına vesile oldu. Umutla organları bekleyen 5 kişi inşallah yeniden hayata tutunmuş olacaklar. Karaciğer ve 2 kornea Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki hastalara, böbreğin biri Sivas'a, diğeri de İstanbul Çapa'da tedavi gören hastalara gitti. Hastamız 53 yaşında erkek hastaydı. Hastamız, özel durumundan dolayı herhangi bir meslek icra etmiyordu" şeklinde anlattı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun Organ nakli‎ organ bağışı
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