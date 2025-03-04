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  4. 5 gün boyunca arama kurtarma eğitimi aldılar

5 gün boyunca arama kurtarma eğitimi aldılar

04.03.2025 09:10
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Düzce Üniversitesi Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birimi (DARK), kentsel arama kurtarma alanında akreditasyon sürecine hız kesmeden hazırlanmaya devam ediyor.

5 gün boyunca arama kurtarma eğitimi aldılar

Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen depremde arama ve kurtarma eğitimine katılan DARK personelleri beş gün süren kapsamlı eğitim programına dahil oldu.

Olay yeri yönetimi, kamp alanı yönetimi, lojistik ve intikal, sahaya giriş süreci, tahkimat ve kurtarma gibi konularda hem teorik ve pratik eğitimler alarak başarılı bir şekilde eğitim sürecini tamamlayan DARK personelleri, edindikleri bilgi ve becerilerle arama kurtarma alanındaki yetkinliklerini daha da güçlendirdi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Düzce afet
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