5 günlük bebeği dakikalarca öldüresiye dövdü! İnsanlık sorgulatan anlar kameraya yansıdı

5 günlükken uğradığı şiddet yüzünden bedensel ve zihinsel engelli kalan Deniz Esin Bozoklar’a vahşeti yaşatan hemşirenin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan hemşire Hazel Dırık B.’nin, Deniz Esin’in başına defalarca vurması, bacağını sıkması ve sonrasında bacağının hareketsiz kalması görüntülerde yer aldı. Ailenin avukatı Sait Bolat “Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz mümkün değil. Bunun adı vahşettir, eziyettir, işkencedir” dedi.

Çiğdem Sevinç

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Bebek, düşük kiloda doğduğu için yeni doğan servisinde kuvöze alındı. 31 Mayıs 2021’de bir hemşire, Deniz Esin Bozoklar’a damar yolu açmak istediği sırada bebeğin çok durağan olduğunu ve sol bacağında da şişlik tespit etti. Hemşirenin hastane yönetimine bilgi vermesi üzerine hemen muayene edilen bebeğin bacağının kırık olduğu belirlenirken, nedeninin de tespit edilmesi için güvenlik kamerası kamera görüntüleri geriye dönük olarak incelendi. İnceleme sonunda bebeğin 5 günlükken 26 Mayıs 2021’de hemşire Hazel Dırık B.’nin şiddetine maruz kaldığı tespit edildi.

BEBEĞİN UĞRADIĞI ŞİDDET AİLEDEN SAKLANDI

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk ederken, Sema ve Abdullah Bozoklar çiftine de kızlarına hemşire tarafından uygulanan şiddete ilişkin bilgilendirme yapmadı. Özel hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen Deniz Esin’in anne ve babasına, çocuklarının hem bedensel engelli hem de serebral palsi ve epilepsi olduğu belirtildi. Bozoklar çifti, yaşadığı şiddetten habersiz bir şekilde kızlarını alarak evlerine döndü. Hastane yönetimi ise kendi içinde başlattığı idari soruşturma sonunda hemşire Hazel Dırık B.’nin hastaneyle olan ilişkisini kesti. Kahramanmaraş İl İdare Kurulu da Hazel Dırık B.’nin yargılanmasına karar verdi.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA E-DEVLET MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Olaydan 3 yıl sonra Haziran 2024’te hemşire Hazel Dırık B. hakkında Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten yaralama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı, e-Devlet’ten de Bozoklar çiftine dava günü mesajı gitti. Mesaja bir anlam vermeyen aile, avukatları Sait Bolat’la yaptıkları araştırmada hemşire Hazel Dırık B.’nin kızları Deniz Esin’e 5 günlükken şiddet uyguladığını ve kızlarının aslında doğuştan değil de şiddet sonucu engelli kaldığını öğrenince şoke oldu.

14 DAKİKA SÜREN KAN ALMA

Yargılama devam ederken, Hazel Dırık B.’nin Deniz Esin Bozoklar’a uyguladığı şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dava dosyasına giren görüntülerde, Hazel Dırık B.’nin kan alması 14 dakika sürüyor. Bebeği kuvözden alıp sedyeye yatıran Hazel Dırık B., kan almak isterken, ağlamaya başlayan Deniz Esin’in başına vurup ardından bacağını sıkarak kendine doğru çekiyor ve hareketli olan Bozoklar birden durağanlaşıyor. Daha sonra hareket etmeye başlayan bebeğin sol bacağını hareket ettiremediği görüldü. Ayrıca görüntülerde Hazel Dırık B.’nin, durumu fark edip bebeğin bacağını kontrol etmesi de yer aldı.

'BUNUN ADI VAHŞETTİR, İŞKENCEDİR'

Görüntüleri değerlendiren ailenin avukatı Sait Bolat, Deniz Esin Bozoklar’ın uğradığı şiddetin basit bir darp olayı olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Görüntülerin, bebeğin neden engelli kaldığını açıkça ortaya koyduğunu ifade eden Bolat, “Görüntüler dosyamıza girdi. Gerçekten yürek dayanmaz görüntüleri izlemeye. Sanık tam 14 dakika boyunca 5 günlük bebeğimizden kan almaya çalışıyor. Kan alırken de defalarca kez kafasına vurmak suretiyle müvekkilimizi darbediyor. Neticeten yine kan almaya devam ettiği esnada müvekkilin ayağına yapmış olduğu müdahale sonucu ayağının kırıldığını görüntülerden görmekteyiz. Kendince daha sonra ayağını kontrol ediyor ancak hiçbir yetkiliye ya da doktora haber vermeden çekip gidiyor. Bunu basit bir darp olayı olarak değerlendirmemiz zaten mümkün değil. Bunun adı 14 dakika boyunca vahşettir, eziyettir, işkencedir. En başından beri biz bunun basit bir yaralama suçu olmadığı kanaatindeyiz. Somut olayda yaşanan suç, adam öldürmeye teşebbüs suçudur. Fakat hemşire 1 gün dahi gözaltına bile alınmadı. Ne bir tutukluluk süreci ne de bir gözaltı süreci geçirdi. Halen serbest ve hayatına devam ediyor. Ancak o 5 günlük kızımız ömür boyu bedensel ve zihinsel olarak engelli kalmıştır ve bunun acısını ömür boyu çekecektir, ailesiyle birlikte” dedi.

