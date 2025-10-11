HABER

5'inci kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

İstanbul Fatih'te, yabancı uyruklu 31 yaşındaki Gulzhamal Taalaibek Kyzy, yaşadığı binanın 5'inci katındaki dairenin camından düşerek hayatını kaybetti. Olay sırasında evde bulunan bir kadın, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü

İstanbul'da olay, saat 05.35 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın en üst katında yaşayan Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü.

AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu. Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.

Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını ifade ederek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
