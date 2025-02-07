HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, ailesinin hayatını kurtardı ancak kendisi kurtarılamadı! Babası dehşet anları anlattı: Hiçbir şey yapamadım

12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, ailesinin hayatını kurtardı ancak kendisi kurtarılamadı! Babası dehşet anları anlattı: Hiçbir şey yapamadım

07.02.2025 16:59
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
07.02.2025 16:59
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangında hayatını kaybetti. Baba Oktay Pehlivan, "Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti." dedi.

Yangın, bugün saat 06.00 sıralarında Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552511_163771

Yangını farkederek uyanan Nazlıcan Pehlivan, aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552417_163771

5 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirledi. Daire ise kullanılamaz hale geldi.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552418_163771

"BİZİ KURTARDI AMA KENDİSİNİ FEDA ETTİ"

Nazlıcan'ın babası Oktay Pehlivan, "Akşam uyuduğumuzda bir şey yoktu. Elektrikli soba yanımda. Elektrikli ocağı prize taktık. Lambiri tavan olduğu için sabah saat 6 gibi yanmaya başlıyor. Tabii kabloları ısınma yapıyor. Elektrikli ocaktan dolayı. Önce tavan yanmaya başlıyor, tavan yanınca benim kızın yatağı oradaydı. 14 yaşındaki abisi ise burada yatıyordu. Tavanı komple alev sardıktan sonra kızım abisine sesleniyor. Abi kalk annemleri kaldır diyor. Ev yanıyor. Çocuk kalkıyor ama zaten o anda alevler evin yarısını sarmış. Abisi bizi kurtarmaya gelirken bağırıyor Nazlıcan sen de gel. O da diyor ki, 'abi gelemiyorum, yatağım yanıyor. Alevlerden dolayı gelemiyorum, babamı kaldırın, beni kurtarın' diyor. Muhammed beni kaldırdığında, yerden bir 30 santimetre yukarıya kadar komple alevler içerisindeydi burası. Simsiyah duman vardı, dumandan alevler dışarıya doğru püskürme yapıyordu. Nazlıcan diye bağırıyorum ama Nazlıcan 2 bazanın arasındaki boşluğa saklanmış. Alevlerden korunmak için. Hiçbir şey yapamadım o anda. Alevler salona doğru iyice çoğalmaya başlayınca salondaki lambirlerde yanmaya başladı. Tavan tutuştu. Çocuk kalkıp abisini çağırmasa, çocuklar bizi uyandırmamış olsa ne ben ne de diğer taraftaki kızlarım ne de buradaki çocuklar hiçbir tanesi şu anda hayatta olmayacaktık. Bizi kurtardı ama kendisini feda etti. Temiz bir evlat olarak gitti. Çok utangaç çok çekingen çocuktu. Derslerinde başarılı bir çocuktu. Ben razıyım, Allah'ım da razı olsun ondan" dedi.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552419_163771

'OTEL YANGININDA ÖLEN KIZ ÇOCUĞUNA ÜZÜLÜRKEN BENİM BAŞIMA GELDİ'

Pehlivan "Ev gider de her şey gider de bir canın gitmesi çok kötü. 2 gün öncesinde otel yangınında vefat eden bir öğrenci kız çocuğu vardı. Sırasına çiçekler koymuştular. Çocuğa üzülürken iki gün sonra benim başıma geldi. Benim söylemek istediğim kesinlikle insanlar donsunlar ne yaparsa yapsınlar ama elektrikli ocağı kullanmasınlar akşam yatarken kesinlikle kullanmasınlar. Şu an ne oldu kızım morgda yatıyor. Bugün kızımla birlikte gezmeye gidecektik" diye konuştu.

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552420_163771

ISTANBUL---BASAKSEHIRDE-YANGINDA-OLEN-N_552510_163771

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
yangın soba kız çocuk ocak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ÇOK YAZIK ALLAHIM RAHMET EYLESİN NURLAR İÇİNDE YATIN AİLESİNE SABIRLAR DİLERİM
Hayırlı güzel evlat. kabrin nur olsun...
Mekanın cennet olsun inşAllah MELEK.
En Çok Okunan Haberler
Ailesinin hayatını kurtardı ama kendisi kurtarılamadı

Ailesinin hayatını kurtardı ama kendisi kurtarılamadı

Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

Aldığı haberle yıkıldı! Yeni transfer imzayı attığına bin pişman...

Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Ünlü su markası Fiji'ye 'Otizim ve kanser' iddiasıyla dava

Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Erdoğan yolda gördüğü billboard'lar üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Batshuayi ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Olay sözler: Onlara sorun!

Batshuayi ayrılık sonrası ilk kez konuştu! Olay sözler: Onlara sorun!

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

14 Ocak'tan beri toplam 103 can aldı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.