5 teğmen TSK'dan ihraç edilmişti! Deniz Demirtaş'ın ihraç kararı iptal edildi

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye kılıç çattıktan sonra TSK'dan ihraç edilen Teğmen Deniz Demirtaş ile ilgili mahkeme kararını verdi. Mahkeme "Hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna" vararak ihraç kararını iptal etti. Öte yandan teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına ilişkin açmış olduğu davalarda henüz karar çıkmadı.

Recep Demircan

Ankara’daki Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos'ta töreninde yaşanan olaylar nedeniyle ordudan ihraç edilen 5 teğmenden biri ile ilgili karar çıktı.

İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre Teğmen Deniz Demirtaş’ın “TSK’dan ihraç” kararı Ankara 21. İdare Mahkemesi’nin kararıyla iptal edildi.

Mahkeme verdiği kararda şunları ifade etti:

"'Hizmete engel davranışlarda bulunmak' fiilini işlediğinden bahisle tesis olunan 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' ile cezalandırılmasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 16/01/2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır."

DİĞER DAVALARDA KARAR ÇIKMADI

Öte yandan teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar’ın ihraç kararına ilişkin açmış olduğu davalarda henüz karar çıkmadı.

